Виталий Портников: Куршевельский вирус безответственности
То есть ведут себя как ответственные люди, которые думают о своих соотечественников.
И только в Украине – все с точностью до наоборот. Пассажиры так называемых "куршевельских" рейса скрывали свое заболевание столько, сколько могли. Все их поведение – самый настоящий фейеверк безответственности. Сама поездка на 8 марта на лыжный курорт в одну из европейских стран в самый разгар эпидемии на континенте – отличное доказательство того, до какой степени эти люди оторваны от жизни, от реальных новостей. Попытка скрыть свое заболевание от общественности – отличное доказательство полного презрения к стране и ее гражданам.
Сам факт сокрытия положительных тестов компанией "Евролаб" - просто катастрофа, потому что в результате носители вируса продолжали контактировать с большим количеством людей и содействовать его распространению. Но даже после обнародования информации практически все эти люди, хорошо известные стране, сохраняют гордое молчание. С общественностью делится информацией только народный депутат Сергей Шахов. Бывший вице-премьер Валерий Хорошковский заявил, что заболевание – это его личное дело и дело его близких. И, похоже, в этом искренне уверены все остальные пассажиры "куршевельских" рейсов.
Парадокс, но пока мы киваем на непроверенных на вирус гастарбайтеров, которые возвращаются из европейских стран, вирус в Киев занесли проверенные самые богатые и самые влиятельные люди страны. Парадокс, но об инфицировании российских гостей Куршевеля в стране, где информация тщательно дозируется, стало известно гораздо раньше чем в Украине с ее демократией и расследовательской журналистикой. Парадокс, но люди, которые должны были быть заинтересованы в стабильности украинской экономики своими собственными действиями содействуют усилению эпидемии и продлению карантина.
Какая чудовищная безответственность! Какое неуважение к людям! Какое гнетущее ощущение от того, что люди, которые должны отвечать за страну, не способны отвечать даже за самих себя.
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