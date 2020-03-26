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Espreso.tvОбществоНа Тернопольщине в течение суток количество зараженных коронавирусом выросло вдвое, один человек умер

На Тернопольщине в течение суток количество зараженных коронавирусом выросло вдвое, один человек умер

В Тернопольской области по состоянию на 20:00 четверга, 26 марта, зафиксировано 24 случая заражения коронавирусом СОVID-19, из которых один - летальный

Об этом сообщает официальный Telegram канал тернопольского штаба борьбы с СОVID-19.

Так, 21 случай заражения СОVID-19 зафиксирован в Монастырском районе Тернопольской, в том чили 1 - летальный.

Среди других СОVID-19 подтверждена в 11-летнего ребенка и его мамы из Монастырского района, которые находятся в Тернопольской городской детской больнице, а также в 9 медиков из Монастырского района.

В Залищицком районе инфицирован 57-летний житель города Залещики, он находится в Тернопольской больнице скорой помощи.

В Бучацком районе инфицирован житель Золотого Потока - медик Монастыриской больницы.

В Тернополе заражен 55-летний мужчина. Он обратился к семейному врачу и находится на самоизоляции.

  • Накануне, 25 марта, по состоянию на 21:00 в Тернопольской области было зафиксировано 12 случаев заражения коронавирусом.
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