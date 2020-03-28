Коронавирус в захваченном Крыму: 14 подтверждений, более 2 тыс. человек с подозрением

28 марта, 2020, 08:40

В аннексированной Россией украинской Автономной Республике Крым коронавирус подозревают в 2230 человек

Об этом 27 марта 2020 года заявил подконтрольный Кремлю "министр здравоохранения Крыма" Игорь Чемоданов, передает Еспресо.TV со ссылкой на ресурс "Новости Крыма".

"Под медицинским наблюдением в Крыму 2230 человек (из них - ред.) под динамическим наблюдением - 2169 человек. Количество растет. Выявление тоже растет", - сказал Чемоданов.

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Также он рассказал о состоянии здоровья этих пациентов.

"Те, которые были раньше - с положительной динамикой, а наиболее проблемный больной из Ялты без ухудшений. Выполняем протоколы лечения", - отметил Чемоданов.

В общем, на полуострове зафиксировано 14 подтвержденных случаев заражения Covid-19.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что эти лица заразились с 7 очагов инфекции семейного типа.