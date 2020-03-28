Коронавирус в захваченном Крыму: 14 подтверждений, более 2 тыс. человек с подозрением
Об этом 27 марта 2020 года заявил подконтрольный Кремлю "министр здравоохранения Крыма" Игорь Чемоданов, передает Еспресо.TV со ссылкой на ресурс "Новости Крыма".
"Под медицинским наблюдением в Крыму 2230 человек (из них - ред.) под динамическим наблюдением - 2169 человек. Количество растет. Выявление тоже растет", - сказал Чемоданов.
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Также он рассказал о состоянии здоровья этих пациентов.
"Те, которые были раньше - с положительной динамикой, а наиболее проблемный больной из Ялты без ухудшений. Выполняем протоколы лечения", - отметил Чемоданов.
В общем, на полуострове зафиксировано 14 подтвержденных случаев заражения Covid-19.
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что эти лица заразились с 7 очагов инфекции семейного типа.
- Перед этим оккупационная администрация полуострова заявила о более 1 тыс. госпитализированных с пневмонией .
- По словам народного депутата Украины от "Европейской солидарности" Ахтема Чийгоза, жители Крыма до сих пор не осознают реальную угрозу от коронавируса.
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