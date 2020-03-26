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Espreso.tvОбщество"Для Крыма это колоссально": оккупационная власть полуострова заявила о более 1 тыс. госпитализированных с пневмонией

"Для Крыма это колоссально": оккупационная власть полуострова заявила о более 1 тыс. госпитализированных с пневмонией

В больницах Крыма с диагнозом ОРВИ находятся почти полторы тысячи человек, из них более тысячи пациентов - с диагнозом "пневмония"

Об этом сообщил подконтрольный Москве министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов, передают Крым.Реалии .

"У нас госпитализированы с признаками ОРВИ 1447 человек, а именно с пневмонией - 1039 человек. Для Крыма это колоссальное количество", - констатировал Чемоданов.

Министр призвал крымчан с пониманием относиться к больным ОРВИ, в том числе в лечебных учреждениях.

"Если человек покашлял где-то - это не значит, что у него коронавирус. Люди продолжают болеть, в том числе ОРВИ и пневмонией", - отметил Чемоданов.

 

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