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Espreso.tvОбществоЛюди в Крыму не осознают реальную угрозу коронавируса, а мы не имеем объективной информации о состоянии медицины и мерах безопасности, - Чийгоз

Люди в Крыму не осознают реальную угрозу коронавируса, а мы не имеем объективной информации о состоянии медицины и мерах безопасности, - Чийгоз


фото: https://eurosolidarity.org/
Жители Крыма до сих пор не осознают реальную угрозу от коронавируса

Об этом заявил народный депутат от "Европейской Солидарности" Ахтем Чийгоз в эфире "Радио Крым. Реалии".

"Сегодня мы пытаемся через любые возможности достучаться до крымчан, ведь они из-за постоянного нахождения в зоне риска, из-за постоянной пропаганды России ведут себя опасно. Не чувствует и не воспринимают коронавирус как реальную угрозу", - отметил парламентарий.

"Они знают, что у нас на материке серьезные проблемы и применяются достаточно жесткие меры. Видят, как общество самоорганизуется, однако считают, что это не коснется Крыма", - добавил он.

Политик отметил, что достучаться до крымчан пока не удается. А оккупационная власть не предпринимает необходимых шагов для борьбы с коронавирусом в Крыму.

"Когда мы им говорим, что надо отказываться от свадеб, от празднования дней рождения, походов в кафе и рестораны, к сожалению, мы не можем достучаться до них.

Нам остается только призывать и говорить им, что сегодня такая беспечность - может быть смертельной. Тем более в то время, когда мы не можем им помочь ", - подчеркнул Ахтем Чийгоз. Он призвал крымских активистов мониторить ситуацию и сообщать о состоянии с эпидемией на полуострове, чтобы можно было апеллировать к международным правозащитным организациям и гуманитарным миссиям, а также помогать крымчанам через неофициальные каналы, через волонтеров, родственников и друзей с материковой части Украины.

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