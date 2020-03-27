Среди худших: Шевченко попал в унизительный антирейтинг

27 марта, 2020, 18:10

Знаменитый украинский форвард Андрей Шевченко оказался среди 22 худших трансферов в истории Английской Премьер-лиги

Об этом сообщает AS .

В антирейтинге 22-х худших трансферов в истории АПЛ нашлось место для перехода знаменитого украинского нападающего Андрея Шевченко в 2006 году, когда он перешел из итальянского "Милана" в лондонский "Челси" за 44 млн евро.

За "Челси" украинец провел 48 матчей в АПЛ, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач. Через 2 года украинца отдали в аренду "Милану", но Шевченко не удалось реанимировать карьеру.

В список также попали такие звезды, как Адриан Муту ("Челси"), Верон (МЮ), Марио Балотелли ("Ливерпуль"), Анхель Ди Мария (МЮ), Фернандо Торрес ("Челси"), Робиньо ("Манчестер Сити"), Энди Кэрролл ("Ливерпуль"), Робби Кин ("Ливерпуль") и Роберто Сольдадо ("Тоттенхэм").