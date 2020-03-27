Среди худших: Шевченко попал в унизительный антирейтинг
Об этом сообщает AS .
В антирейтинге 22-х худших трансферов в истории АПЛ нашлось место для перехода знаменитого украинского нападающего Андрея Шевченко в 2006 году, когда он перешел из итальянского "Милана" в лондонский "Челси" за 44 млн евро.
За "Челси" украинец провел 48 матчей в АПЛ, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач. Через 2 года украинца отдали в аренду "Милану", но Шевченко не удалось реанимировать карьеру.
В список также попали такие звезды, как Адриан Муту ("Челси"), Верон (МЮ), Марио Балотелли ("Ливерпуль"), Анхель Ди Мария (МЮ), Фернандо Торрес ("Челси"), Робиньо ("Манчестер Сити"), Энди Кэрролл ("Ливерпуль"), Робби Кин ("Ливерпуль") и Роберто Сольдадо ("Тоттенхэм").
- 26 февраля полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков попал в рейтинг 50 самых дорогих футболистов, которые не играют в топ-5 европейских национальных чемпионов.
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