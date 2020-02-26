Цыганков попал в топ-50 самых дорогих футболистов Европы

26 февраля, 2020, 11:37

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков попал в рейтинг 50 самых дорогих футболистов, которые не играют в топ-5 европейских национальных чемпионов

Об этом сообщает Transfermarkt в Insatgram.

Цыганков со стоимостью в 20 млн евро делит тридцать седьмой место с центральным защитником нидерландского "Аякса" аргентинцем Лисандро Мартинесом.

Кроме динамовца, с чемпионата Украины в список попал бразильский защитник "Шахтера" Исмаили, который стоит 19 млн евро.

Самым дорогим футболистом Европы, среди игроков, которые не играют в чемпионатах Англии, Испании, Италии, Франции и Германии, признан голландец Донни ван де Бек из "Аякса", его стоимость - 55 млн евро. Сразу за ним расположились еще три одноклубника - марокканец Хаким Зиеш (50 млн евро), бразилец Давид нерес и камерунец Андре Онана (оба - 45 млн евро).

В нынешнем сезоне Цыганков сыграл за "Динамо" 27 матчей, забил 9 голов и сделал 9 результативных передач.

Исмаили в этом сезоне сыграл за "Шахтер" 26 матчей забил 2 гола и 4 раза ассистировал партнерам.