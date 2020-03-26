Японцы обещают вакцину от коронавируса через 9-18 месяцев
Об этом сообщает австрийский общественный телерадиовещатель ORF.
"Мы ожидаем, что наш препарат будет утвержден уже в течение 9-18 месяцев", - заявил ведущий вирусолог Takeda Томас Крайль.
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По его словам, концерн, специализирующийся на разработке полученных из донорской плазмы медикаментов, ранее уже занимался разработкой основанных на антителах препаратов против "птичьего" и "свиного" гриппа и достиг в этом значительных успехов. Теперь Takeda реализует проект по разработке вакцины от SARS-CoV-2.
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"Мы хотим попросить пациентов, у которых было Covid-19 и полностью пережили инфекцию и сейчас здоровы, сдать плазму. С этой плазмы путем "фракционирования" будут сконцентрированы и сохранены антитела. Затем больные пациенты получат антитела из плазмы в концентрированном виде", - заявил Крайль.
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Правда, пока неизвестно, сколько антител можно получить из плазмы крови лиц, переживших Covid 19, как и сколько этих антител нужно для лечения пациента.
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