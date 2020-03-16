В США начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на федерального чиновника.
Испытания пройдут в в исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в городе Сиэтл.
Первый участник испытаний получит экспериментальную дозу 16 марта.
Всего в испытаниях примут участие 45 волонтеров в возрасте от 18 до 55 лет.
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Они будут получать различные дозы вакцины, разработанной биотехнологической компанией Moderna, а также Национальными институтами здравоохранения США (NIH).
Кроме того, в апреле возможны клинические испытания вакцины, разработанной американской компанией Inovio Pharmaceuticals, в Университете Пенсильвании и испытательным центром в Канзас-сити. В испытаниях примут участие несколько десятков добровольцев.
По состоянию на утро 16 марта количество инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило 169 тысяч человек. На планете уже более 150 стран и территорий, где обнаружили вирус - среди них и Украина.
Более 77 тысяч людей во всем мире уже вылечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 6500.
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