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Espreso.tvОбществоВ США начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса

В США начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса


фото: reuters
В США с 16 марта начнутся клинические испытания вакцины против коронавируса нового типа

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на федерального чиновника.

Испытания пройдут в в исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в городе Сиэтл.

Первый участник испытаний получит экспериментальную дозу 16 марта.

Всего в испытаниях примут участие 45 волонтеров в возрасте от 18 до 55 лет.

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Они будут получать различные дозы вакцины, разработанной биотехнологической компанией Moderna, а также Национальными институтами здравоохранения США (NIH).

Кроме того, в апреле возможны клинические испытания вакцины, разработанной американской компанией Inovio Pharmaceuticals, в Университете Пенсильвании и испытательным центром в Канзас-сити. В испытаниях примут участие несколько десятков добровольцев.

По состоянию на утро 16 марта количество инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило 169 тысяч человек. На планете уже более 150 стран и территорий, где обнаружили вирус - среди них и Украина.

Более 77 тысяч людей во всем мире уже вылечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 6500.

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