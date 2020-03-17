Председатель Еврокомиссии: вакцина от коронавируса может быть доступна уже осенью

17 марта, 2020, 20:48

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что вакцина от коронавируса COVID-19 будет доступна уже осенью этого года

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что немецкая биотехнологическая компания CureVac получила предложение о финансовой поддержке Евросоюза в размере 80 млн евро для своих исследований.

"Они работают над перспективной технологией разработки вакцины против коронавируса", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

"Европейский союз даст им до 80 миллионов евро, и я надеюсь, что с этой поддержкой мы можем получить вакцину на рынке, возможно, до осени. Это могло бы спасти много жизней в Европе и в остальном мире тоже", - добавила она.

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Напомним, нидерландские ученые утверждают, что они обнаружили антитело, которое блокирует инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19.