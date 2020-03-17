Председатель Еврокомиссии: вакцина от коронавируса может быть доступна уже осенью
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Отмечается, что немецкая биотехнологическая компания CureVac получила предложение о финансовой поддержке Евросоюза в размере 80 млн евро для своих исследований.
"Они работают над перспективной технологией разработки вакцины против коронавируса", - заявила Урсула фон дер Ляйен.
"Европейский союз даст им до 80 миллионов евро, и я надеюсь, что с этой поддержкой мы можем получить вакцину на рынке, возможно, до осени. Это могло бы спасти много жизней в Европе и в остальном мире тоже", - добавила она.
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Напомним, нидерландские ученые утверждают, что они обнаружили антитело, которое блокирует инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19.
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