В Ухане 108 добровольцам ввели экспериментальную вакцину от коронавируса
Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на реестр клинических испытаний.
"... 108 человек из Уханя могут с гордостью сказать, что на этой неделе они стали первыми в стране, кому сделали инъекцию возможной вакцины от нового коронавируса", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, эксперимент начался в четверг, спустя три дня после того, как CanSino Biologics - фармацевтическая компания, которая разрабатывала продукт в сотрудничестве с китайскими военными - получила "зеленый свет" от Пекина.
В исследовании приняли участие лица в возрасте от 18 до 60 лет. Их разделили на три группы по 36 человек и ввели малую, среднюю и большую дозу вакцины.
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Участники испытания проведут ближайшие 14 дней в карантине под присмотром. Они рассказали, что после инъекции у некоторых повысилась температура и возникла диарея, однако побочные эффекты быстро прошли.
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