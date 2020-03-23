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Espreso.tvОбществоВ Ухане 108 добровольцам ввели экспериментальную вакцину от коронавируса

В Ухане 108 добровольцам ввели экспериментальную вакцину от коронавируса


фото: reuters
В китайском городе Ухань 108 добровольцам ввели новую вакцину от Covid-19, разработанную местными учеными и военными

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на реестр клинических испытаний.

"... 108 человек из Уханя могут с гордостью сказать, что на этой неделе они стали первыми в стране, кому сделали инъекцию возможной вакцины от нового коронавируса", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, эксперимент начался в четверг, спустя три дня после того, как CanSino Biologics - фармацевтическая компания, которая разрабатывала продукт в сотрудничестве с китайскими военными - получила "зеленый свет" от Пекина.

В исследовании приняли участие лица в возрасте от 18 до 60 лет. Их разделили на три группы по 36 человек и ввели малую, среднюю и большую дозу вакцины.

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Участники испытания проведут ближайшие 14 дней в карантине под присмотром. Они рассказали, что после инъекции у некоторых повысилась температура и возникла диарея, однако побочные эффекты быстро прошли.

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