"Реал" готов заплатить 100 млн евро за скандального футболиста МЮ
26 марта, 2020, 16:07
Хавбек английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может перейти в мадридский "Реал" за 100 млн евро
Об этом сообщает AS.
По информации источника, прошлым летом мадридский клуб пытался снизить цену на француза, однако "Манчестер Юнайтед" отказал испанцам. Теперь МЮ готов продать Погба "Реалу" за 100 млн евро.
Контракт французского хавбека и английского клуба рассчитан до лета 2021 года. Руководств МЮ понимает, что если по окончании этого сезона не удастся договориться с ним о новом контракте, то лучшим решением станет его продажа.
В нынешнем сезоне Погба провел за МЮ всего восемь матчей. Большую часть хавбек пропустил из-за травмы лодыжки. В декабре 26-летний полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив, после того как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.
- 4 февраля сообщалось, что многие футболисты английского "Манчестер Юнайтед" считают, что клубу нужно избавиться французского полузащитника Поля Погба .
- В декабре 2019-го игрок "Манчестер Юнайтед" Погба получил травму на свадьбе своего брата.
- В сентябре звездный Погба приобрел ротвейлера, чтобы защитить себя от агрессивных фанатов .
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