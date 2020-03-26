 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Реал" готов заплатить 100 млн евро за скандального футболиста МЮ

"Реал" готов заплатить 100 млн евро за скандального футболиста МЮ


фото: Getty Images
Хавбек английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может перейти в мадридский "Реал" за 100 млн евро

Об этом сообщает AS.

По информации источника, прошлым летом мадридский клуб пытался снизить цену на француза, однако "Манчестер Юнайтед" отказал испанцам. Теперь МЮ готов продать Погба "Реалу" за 100 млн евро.

Контракт французского хавбека и английского клуба рассчитан до лета 2021 года. Руководств МЮ понимает, что если по окончании этого сезона не удастся договориться с ним о новом контракте, то лучшим решением станет его продажа.

В нынешнем сезоне Погба провел за МЮ всего восемь матчей. Большую часть хавбек пропустил из-за травмы лодыжки. В декабре 26-летний полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив, после того как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 марта, 2020 четверг

больше новостей

26 марта, 2020 четверг

25 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать