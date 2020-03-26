"Грубое нарушение международного права": Украина призвала мир давить на РФ за "указ" Путина о лишении земли крымчан без российского паспорта

26 марта, 2020, 19:10

Министерство иностранных дел Украины осудило "указ" президента РФ Владимира Путина о запрете на владение прибрежными земельными участками в оккупированном Россией Крыму людям без гражданства РФ и призвало международное сообщество усилить давление на государство-агрессора

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД.

"МИД Украины осуждает подписание 20 марта указом президента России №201, который добавил Крым в перечень приграничных территорий РФ, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут иметь в собственности земельные участки", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что указ является незаконным шагом РФ о присвоении объектов украинской государственной и частной собственности в оккупированном Крыму.

"Подписание указа - это очередной незаконный шаг Москвы о присвоении объектов украинской государственной и частной собственности на территории незаконно оккупированного Крыма, грубое нарушение украинского законодательства и международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

В МИД также отметили, что Украина использует все возможности международного права и международных судебных инстанций для отмены указа и привлечения России к ответственности и за это правонарушение, а также призвали мир усилить давление на РФ.

"Призываем международное сообщество продолжать усиливать давление на государство-агрессора, в том числе путем введения санкций", - призвали в ведомстве.

Напомним, президент России Владимир Путин расширил перечень территорий , земельные участки на которых не могут быть в собственности "иностранцев" и "иностранных юридических лиц", добавив к ним прибрежные участки оккупированного Крыма.

Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин направил в правительство и представителю президента в АР Крым запрос с просьбой отреагировать на указ президента РФ Владимира Путина о лишении лиц без паспорта РФ прав на прибрежные участки земли в Крыму .

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что указ Путина о правах собственности на землю в оккупированном Крыму направлен на ускорение колонизации полуострова .

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