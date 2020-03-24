Шевченко может стать президентом УПЛ

24 марта, 2020, 17:35

Об этом сообщает footballua.tv.

Экс-президент Украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон рассказал, кто сейчас претендует на пост президента УПЛ.

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"На данный момент обсуждается только одна кандидатура - Александра Шевченко. Этот человек возглавил несколько лет назад Львовскую федерацию футбола. Мы видим те высоты, которых эта федерация добилась. От наибольшего развития любительского футбола до профессиональных клубов. Человек, который болен футболом в хорошем смысле слова. Человек, который общается на уровне глаз со всеми", - рассказал Генинсон.