 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортШевченко может стать президентом УПЛ

Шевченко может стать президентом УПЛ


фото: ffl.org.ua
Глава Львовской федерации футбола Александр Шевченко главный кандидат на пост президента УПЛ

Об этом сообщает footballua.tv.

Экс-президент Украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон рассказал, кто сейчас претендует на пост президента УПЛ.

Читайте также: УПЛ остановила чемпионат Украины по футболу

"На данный момент обсуждается только одна кандидатура - Александра Шевченко. Этот человек возглавил несколько лет назад Львовскую федерацию футбола. Мы видим те высоты, которых эта федерация добилась. От наибольшего развития любительского футбола до профессиональных клубов. Человек, который болен футболом в хорошем смысле слова. Человек, который общается на уровне глаз со всеми", - рассказал Генинсон.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 марта, 2020 вторник

больше новостей

24 марта, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать