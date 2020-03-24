Шевченко может стать президентом УПЛ
24 марта, 2020, 17:35
Глава Львовской федерации футбола Александр Шевченко главный кандидат на пост президента УПЛ
Об этом сообщает footballua.tv.
Экс-президент Украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон рассказал, кто сейчас претендует на пост президента УПЛ.
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"На данный момент обсуждается только одна кандидатура - Александра Шевченко. Этот человек возглавил несколько лет назад Львовскую федерацию футбола. Мы видим те высоты, которых эта федерация добилась. От наибольшего развития любительского футбола до профессиональных клубов. Человек, который болен футболом в хорошем смысле слова. Человек, который общается на уровне глаз со всеми", - рассказал Генинсон.
- 23 марта исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о вариантах завершения чемпионата Украины после приостановления турнира из-за пандемии коронавируса.
- 19 марта стало известно, что выборы президента УПЛ, которые должны пройти 7 апреля, могут не состояться, если карантин в Украине продлится.
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