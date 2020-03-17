УПЛ остановила чемпионат Украины по футболу

17 марта, 2020, 15:58

Руководство Украинской Премьер-лиги проконсультировалось с УЕФА и остановит розыгрыш текущего сезона чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает "Футбол NEWS".

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, что обратился в исполком УАФ, с просьбой остановить все футбольные соревнования в Украине.

"Мы обратились к членам исполкома УАФ, чтобы приостановить все соревнования на территории Украины на неопределенный срок, без даты. До следующего распоряжения. Будем ждать хороших новостей от правительства, чтобы продолжить чемпионат. Официальное решение будет сегодня", - сказал Павелко.

В связи с введением карантина в Украине, 23-й тур УПЛ проводился при пустых трибунах.

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