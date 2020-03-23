Директор УПЛ назвал два варианта завершения чемпионата Украины

23 марта, 2020, 13:11

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о вариантах завершения чемпионата Украины после приостановления турнира из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает FootballHub .

"Если мы не сможем закончить к срокам, которые установила УЕФА, то мы будем решать это с клубами. У нас будет два варианта: закончить чемпионат, так, как он выглядит сейчас брать во внимание только первый этап. Не брать во внимание 23 тур чемпионата. Будем предлагать эти два сценария ", - рассказал Дик.

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В 23-м туре премьер-лиги "Заря" на своем поле победила лидера - "Шахтер" - 1: 0 - набрала 46 очков и вышла на второе место. "Динамо" дома не удержало победу над "Десной" - 1: 1 - также 46 пунктов, но уступает луганчанам по дополнительным показателям. "Шахтер" 59 баллов и, несмотря на поражение, продолжает уверенно лидировать.