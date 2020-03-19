Выборы президента УПЛ могут перенести из-за коронавируса
19 марта, 2020, 17:49
Выборы президента УПЛ, которые должны были пройти 7 апреля, могут не состояться, если карантин в Украине продлится
Об этом сообщает Sport Arena.
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о возможных проблемах с выборами президента премьер-лиги из-за карантина.
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"Мы сможем собраться 7 апреля, если позволит ситуация в стране. Если закончится карантин, мы сможем собраться более 10 человек. Более плохой вариант развития событий - если карантин продлят. Соответственно мы не сможем 7 апреля провести общее собрание клубов, и не исключен вариант, что придется переносить дату выборов президента УПЛ", - сказал Дик.
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