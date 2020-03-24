Самый талантливый бомбардир Европы может перейти в "Реал"

24 марта, 2020, 17:56

Мадридский "Реал" намерен усилить атаку нападающим дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холландом

Об этом сообщает Marca.

По информации источника "Реал" также хочет подписать форварда французского ПСЖ Килиана Мбаппе, однако в клубе понимают, что этим летом его трансфер маловероятен.

19-летний Эрлинг Холланд является воспитанником норвежского клуба "Брюне". В "Боруссию" он перешел в январе 2020 года из австрийского "Зальцбурга" за 20 млн евро.

В текущем сезоне норвежец провел 33 матчей, забил 40 голов и отдал 9 результативных передач. За дортмундцев Холланд сыграл 11 матчей, в которых забил 12 голов.