Самый талантливый бомбардир Европы может перейти в "Реал"
24 марта, 2020, 17:56
Мадридский "Реал" намерен усилить атаку нападающим дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холландом
Об этом сообщает Marca.
По информации источника "Реал" также хочет подписать форварда французского ПСЖ Килиана Мбаппе, однако в клубе понимают, что этим летом его трансфер маловероятен.
19-летний Эрлинг Холланд является воспитанником норвежского клуба "Брюне". В "Боруссию" он перешел в январе 2020 года из австрийского "Зальцбурга" за 20 млн евро.
В текущем сезоне норвежец провел 33 матчей, забил 40 голов и отдал 9 результативных передач. За дортмундцев Холланд сыграл 11 матчей, в которых забил 12 голов.
- 18 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" победила французский ПСЖ со счетом 2:1.
- 21 февраля Холланд был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
- 11 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ победил дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:0.
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