Лига чемпионов: 19-летнего бомбардира признали лучшим игроком недели

21 февраля, 2020, 15:08

19-летний нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холланд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Об этом сообщает официальный twitter Лиги чемпионов.

В голосовании норвежец опередил вратаря английского "Тоттенхэма" Уго Льорис, защитника испанского "Атлетико" Ренана Лоди, и полузащитника итальянской "Аталанты" Ханса Хатебура.

Холланд в матче против ПСЖ сделал дубль и стал пятым игроком в истории главного еврокубка, которому удалось в дебютном сезоне в ЛЧ отличиться 10 забитыми голами.

19-летний Эрлинг Холланд является воспитанником норвежского клуба "Брюне". В "Боруссию" он перешел в январе 2020 года из австрийского "Зальцбурга" за 20 млн евро.