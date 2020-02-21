Лига чемпионов: 19-летнего бомбардира признали лучшим игроком недели
21 февраля, 2020, 15:08
19-летний нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холланд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Об этом сообщает официальный twitter Лиги чемпионов.
В голосовании норвежец опередил вратаря английского "Тоттенхэма" Уго Льорис, защитника испанского "Атлетико" Ренана Лоди, и полузащитника итальянской "Аталанты" Ханса Хатебура.
Холланд в матче против ПСЖ сделал дубль и стал пятым игроком в истории главного еврокубка, которому удалось в дебютном сезоне в ЛЧ отличиться 10 забитыми голами.
19-летний Эрлинг Холланд является воспитанником норвежского клуба "Брюне". В "Боруссию" он перешел в январе 2020 года из австрийского "Зальцбурга" за 20 млн евро.
Everyone's talking about Haaland!- UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 21, 2020
@ErlingHaaland #UCL | #POTW | @FTBSantander pic.twitter.com/7Htb0ALA4B
- 18 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" победила французский ПСЖ со счетом 2: 1.
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