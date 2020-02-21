 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛига чемпионов: 19-летнего бомбардира признали лучшим игроком недели

Лига чемпионов: 19-летнего бомбардира признали лучшим игроком недели


фото: Reuters
19-летний нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холланд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Об этом сообщает официальный twitter Лиги чемпионов.

В голосовании норвежец опередил вратаря английского "Тоттенхэма" Уго Льорис, защитника испанского "Атлетико" Ренана Лоди, и полузащитника итальянской "Аталанты" Ханса Хатебура.

Холланд в матче против ПСЖ сделал дубль и стал пятым игроком в истории главного еврокубка, которому удалось в дебютном сезоне в ЛЧ отличиться 10 забитыми голами.

19-летний Эрлинг Холланд является воспитанником норвежского клуба "Брюне". В "Боруссию" он перешел в январе 2020 года из австрийского "Зальцбурга" за 20 млн евро.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 февраля, 2020 пятница

больше новостей

21 февраля, 2020 пятница

20 февраля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать