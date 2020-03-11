ПСЖ победил "Боруссию" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
11 марта, 2020, 23:53
В матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский ПСЖ победил дортмундскую "Боруссию" со счетом 2: 0
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Счет в матче на 28-й минуте открыл бразилец Неймар, а подвоиив преимущество испанец Бернат на 46-й минуте встречи.
Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ состоится 20 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала, 2-й матч
11 марта
ПСЖ (Франция) - "Боруссия Дортмунд" (Германия) 2: 0 (первый матч 1: 2)
Голы: Неймар, 28 Бернат, 45 + 1
Удаление: Джан, 89
- 10 марта во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский "Аталанта" победила испанскую "Валенсию" , и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал.
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