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Espreso.tvСпортПСЖ победил "Боруссию" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

ПСЖ победил "Боруссию" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов


фото: Reuters
В матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский ПСЖ победил дортмундскую "Боруссию" со счетом 2: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Счет в матче на 28-й минуте открыл бразилец Неймар, а подвоиив преимущество испанец Бернат на 46-й минуте встречи.

Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ состоится 20 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала, 2-й матч

11 марта

ПСЖ (Франция) - "Боруссия Дортмунд" (Германия) 2: 0 (первый матч 1: 2)

Голы: Неймар, 28 Бернат, 45 + 1

Удаление: Джан, 89

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