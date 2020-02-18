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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: "Боруссия" одержала волевую победу над ПСЖ

Лига чемпионов: "Боруссия" одержала волевую победу над ПСЖ


фото: Reuters
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" победила французский ПСЖ со счетом 2: 1

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Первый гол в матче был забит норвежским бомбардиром Эрлинг Холланд, форвард отличился на 69-й минуте. Через несколько минут на это ответили и французы, Неймар сравнял счет во встрече на 75-й минуте матча.

Точку в матче поставил тот же Холланд, 19-летний нападающий вывел "Боруссию" вперед на 77-й минуте.

Лига чемпионов

1/8 финала, 1-й матч

18 февраля

"Боруссия Дортмунд" (Германия) - ПСЖ (Франция) 2: 1

Голы: Холланд, 69, 77 - Неймар, 75

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