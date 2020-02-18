Лига чемпионов: "Боруссия" одержала волевую победу над ПСЖ
18 февраля, 2020, 23:49
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" победила французский ПСЖ со счетом 2: 1
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Первый гол в матче был забит норвежским бомбардиром Эрлинг Холланд, форвард отличился на 69-й минуте. Через несколько минут на это ответили и французы, Неймар сравнял счет во встрече на 75-й минуте матча.
Точку в матче поставил тот же Холланд, 19-летний нападающий вывел "Боруссию" вперед на 77-й минуте.
Лига чемпионов
1/8 финала, 1-й матч
18 февраля
"Боруссия Дортмунд" (Германия) - ПСЖ (Франция) 2: 1
Голы: Холланд, 69, 77 - Неймар, 75
- 18 февраля нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холланд стал первым футболистом, который сыграл в одном сезоне Лиги чемпионов за два разных клуба.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!