Коронавирус: в Украине пока не планируют переносить ВНО

24 марта, 2020, 18:28

В Украине пока не планируют переносить даты основной сессии внешнего независимого оценивания - это возможно только в случае, если МЗ примет решение продлить карантин из-за COVID-19

Об этом рассказала заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, передает Укринформ.

"Если правительство страны примет решение, что карантинные мероприятия продолжаются и будут продолжаться до наших сроков (проведение ВНО, - ред.) и позже, Министерство образования и науки Украины, конечно, будет переносить внешнее независимое оценивание. На сегодня первая дата тестирования определена - 21 мая, это математика. Если карантинные мероприятия продлят сверх этого срока, то конечно будет перенос", - сказала Вакуленко.

Чиновница отметила, что карантин объявлен до 3 апреля, а в Украинском центре оценивания качества образования надеются, что Минздрав до указанной даты порекомендует продление или остановку карантинных мероприятий.

"Мы надеемся на то, что до 3 апреля ситуация будет изучена, министерство здравоохранения изучит динамику распространения заболеваемости, будет иметь точную информацию и порекомендует продление или остановку карантинных мер", - сказала Вакуленко.

Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования также добавила, что пробное ВНО по украинскому языку и литературе должно состояться 4 апреля. Ранее УЦОКО в связи с карантинными мероприятиями переносил даты пробного тестирования с 21 и 28 марта на 4 и 11 апреля.

Если правительство решит продлить карантин, то в пределах пробного ВНО будет предложен или повторный перенос сроков проведения или другая, возможно, дистанционная модель.

"Если карантинные мероприятия будут продлеваться, то мы предложим частично дистанционную модель проведения. МОН и учебные заведения предлагают соискателям образования много вариантов дистанционного обучения, и пробное ВНО мы, возможно, предложим участникам проходить с использованием современных технологий. Опять же при условии, если карантин продлится. Если нет, то мы готовы 4 апреля провести пробное ВНО по украинскому языку и литературе", - сказала Вакуленко.

Заместитель директора УЦОКО добавила, что единое вступительное испытание и единый вступительный экзамен в магистратуру также будут проводиться в установленный срок, регистрация на эти экзамены состоится с 6 мая по 3 июня, проведение - в начале июля.

Напомним, Украинский центр оценивания качества образования перенес проведение пробного внешнего независимого оценивания на 4 и 11 апреля 2020 года.

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Заместитель министра образования и науки Егор Стадный заявил, что несмотря на ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, Министерство образования и науки планирует провести в этом году внешнее независимое оценивание.

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