Минобразования запустило курсы онлайн-подготовки к ВНО

17 марта, 2020, 21:37

17 марта 2020 года, в 18:30 стартует трансляция курсов по подготовке к ВНО во время карантина на ТК "Рада" и YouTube-канале МОН

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Подготовку начали лекциями по украинскому языку и литературе, биологии, математике и истории Украины.

"Карантин никогда не способствует качественному обучению. Учащиеся выпускных классов особенно от этого страдают. Именно поэтому, по инициативе Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций, мы хотим напомнить о том, что существуют качественные онлайн-инструменты подготовки к ВНО", - отметила заместитель Министра образования и науки Любомира Мандзий.

Заместитель министра поблагодарила партнеров проекта - EdEra, Prometheus, BeSmart и Освитории - за то, что согласились поделиться своим контентом и позволили транслировать его на телеканале "Рада" и YouTube-канале МОН.

"Те, кто имеют качественный интернет, смогут ознакомиться с уроками во время трансляций и быстро выбрать для прохождения лучший для себя курс. Те, кто не имеют качественного подключения, смогут смотреть уроки на ТК "Рада", - подчеркнула Мандзий.