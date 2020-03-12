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Espreso.tvОбществоКарантин в Украине: пробное ВНО перенесли на апрель

Карантин в Украине: пробное ВНО перенесли на апрель


фото: rfe
Украинский центр оценивания качества образования перенес проведение пробного внешнего независимого оценивания на 4 и 11 апреля 2020 года

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

Пробное тестирование по украинскому языку и литературе вместо 21 марта состоится 4 апреля. Тестирование по другим предметам вместо 28 марта - 11 апреля. Даты определение результатов будут известны до 14 марта.

Обращаем внимание, что участникам пробного ВНО поступят новые приглашения-пропуска с актуальными датами - их нужно будет напечатать для участия в тестировании.

Решение о переносе пробного ВНО было принято, чтобы предотвратить распространение в Украине коронавирусной инфекции COVID-19 и на выполнение соответствующего постановления Правительства от 11 марта 2020 года.

Напомним, что с 12 марта 2020 года в Украине вводится трехнедельный карантин для всех заведений образование.

  • Власти Киева вели переговоры с Министерством образования и науки о возможности переноса тестового ЕГЭ, которое должны были составлять в конце марта .
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