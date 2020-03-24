ВНО никто не отменяет, - МОН

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Коллеги, друзья, в этом году ВНО обязательно состоится, его никто не отменяет. МОН и УЦОКО отрабатывают несколько сценариев проведения ВНО при разных вариантах развития событий. Напоминаю, что ВНО - это логистически одна из самых масштабных операций в стране, поэтому мы тщательно продумываем каждую ее составляющую", - отметил Стадный.

Он заявил, что уже на этой неделе МОН сообщит детали проведения вступительной кампании и внешнего независимого оценивания для всех абитуриентов.

Напомним, пробное ВНО перенесли на апрель.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .