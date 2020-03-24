ВНО никто не отменяет, - МОН
24 марта, 2020, 09:49
Заместитель министра образования и науки Егор Стадный заявил, что несмотря на ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, Министерство образования и науки планирует провести в этом году внешнее независимое оценивание
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Коллеги, друзья, в этом году ВНО обязательно состоится, его никто не отменяет. МОН и УЦОКО отрабатывают несколько сценариев проведения ВНО при разных вариантах развития событий. Напоминаю, что ВНО - это логистически одна из самых масштабных операций в стране, поэтому мы тщательно продумываем каждую ее составляющую", - отметил Стадный.
Он заявил, что уже на этой неделе МОН сообщит детали проведения вступительной кампании и внешнего независимого оценивания для всех абитуриентов.
- Напомним, пробное ВНО перенесли на апрель.
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