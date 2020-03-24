Беленюк рассказал закончит ли карьеру из-за переноса Олимпиады

24 марта, 2020, 20:12

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк не собирается завершать спортивную карьеру из-за переноса Олимпиады в Токио на 2021-й год

Об этом сообщает Tribuna.com.

"Главное - это здоровье спортсменов и болельщиков со всех уголков планеты. Я такой человек, который считает, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Это вызов, который нужно принять и выйти из него победителем. Никакой катастрофы в этом нет. Будет больше времени для подготовки. Еще никто не выигрывал Олимпийские игры в нечетный год. Когда встретятся два олимпийских чемпиона, то можно будет сказать: "Ты выиграл Олимпиаду в четный год, а так выигрывают все. А я стал чемпионом в нечетный год, поэтому я круче", - сказал Беленюк.

Жан Беленюк является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе и народным депутатом от "Слуги народа". Спортсмен сочетает выступления с политической карьерой.