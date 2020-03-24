Беленюк рассказал закончит ли карьеру из-за переноса Олимпиады
Об этом сообщает Tribuna.com.
"Главное - это здоровье спортсменов и болельщиков со всех уголков планеты. Я такой человек, который считает, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Это вызов, который нужно принять и выйти из него победителем. Никакой катастрофы в этом нет. Будет больше времени для подготовки. Еще никто не выигрывал Олимпийские игры в нечетный год. Когда встретятся два олимпийских чемпиона, то можно будет сказать: "Ты выиграл Олимпиаду в четный год, а так выигрывают все. А я стал чемпионом в нечетный год, поэтому я круче", - сказал Беленюк.
Жан Беленюк является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе и народным депутатом от "Слуги народа". Спортсмен сочетает выступления с политической карьерой.
- Напомним, 9 марта дзюдоистка Дарья Билодид и борец греко-римского стиля Жан Беленюк признаны лучшими спортсменами Украины 2019 года.
- 24 марта президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка обнародовал обращение относительно возможного переноса Олимпиады-2020 из-за пандемии коронавируса.
- Также 24 марта стало известно, что Япония согласилась перенести Олимпиаду-2020, при условии, что Игры в Токио состоятся в 2021 году.
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