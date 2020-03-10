Билодид и Беленюк признаны лучшими спортсменами года в Украине

10 марта, 2020, 10:25

Дзюдоистка Дарья Билодид и борец греко-римского стиля Жан Беленюк признаны лучшими спортсменами Украины 2019 года

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины .

9 марта в Киеве состоялось награждение лауреатов всеукраинской церемонии "Герои спортивного года-2019".

Спортсменкой года стала чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид. Дзюдоистка опередила в голосовании легкоатлетку Ярославу Магучих и саблистку Ольгу Харлан.

Чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Жан Беленюк стал лучшим спортсменом 2019 года. Борец опередил серебряного призера чемпионата мира по плаванию Михаила Романчука и обладателя золотой медали чемпионата мира по биатлону Дмитрия Подручного.

Читайте также: 10 самых больших спортивных побед Украины в 2019 году