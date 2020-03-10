Билодид и Беленюк признаны лучшими спортсменами года в Украине
10 марта, 2020, 10:25
Дзюдоистка Дарья Билодид и борец греко-римского стиля Жан Беленюк признаны лучшими спортсменами Украины 2019 года
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины .
9 марта в Киеве состоялось награждение лауреатов всеукраинской церемонии "Герои спортивного года-2019".
Спортсменкой года стала чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид. Дзюдоистка опередила в голосовании легкоатлетку Ярославу Магучих и саблистку Ольгу Харлан.
Чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Жан Беленюк стал лучшим спортсменом 2019 года. Борец опередил серебряного призера чемпионата мира по плаванию Михаила Романчука и обладателя золотой медали чемпионата мира по биатлону Дмитрия Подручного.
Читайте также: 10 самых больших спортивных побед Украины в 2019 году
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-