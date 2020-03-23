"Барселона" решила дать последний шанс скандальному футболисту
23 марта, 2020, 14:56
Испанская "Барселона" решила не продавать французского вингера Усмана Дембеле по окончании сезона
Об этом сообщает Sport.es .
"Барса" намерена дать Дембеле последний шанс проявить себя, как только он окончательно восстановится после повреждения подколенного сухожилия.
В текущем сезоне Усман Дембеле провел за "Барселону" 9 матчей во всех турнирах, где забил один мяч. 22-летний француз переехал в Испанию в 2017 году с дортмундской "Боруссии", по 125 млн евро.
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- 28 ноября стало известно, что французский полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле повредил мышцы бедра и больше не сыграет в 2019 году .
- 22 августа 2019-го года "Барселона" сообщила, что за недавнее выходку Дембеле должен заплатить несколько тысяч долларов.
- 20 августа стало известно, что Усман Дембеле разгневал руководство "Барселоны", скрыв отдых в Сенегале.
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