"Барселона" решила дать последний шанс скандальному футболисту

23 марта, 2020, 14:56

Испанская "Барселона" решила не продавать французского вингера Усмана Дембеле по окончании сезона

Об этом сообщает Sport.es .

"Барса" намерена дать Дембеле последний шанс проявить себя, как только он окончательно восстановится после повреждения подколенного сухожилия.

В текущем сезоне Усман Дембеле провел за "Барселону" 9 матчей во всех турнирах, где забил один мяч. 22-летний француз переехал в Испанию в 2017 году с дортмундской "Боруссии", по 125 млн евро.