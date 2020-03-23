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Espreso.tvСпорт"Барселона" решила дать последний шанс скандальному футболисту

"Барселона" решила дать последний шанс скандальному футболисту


фото: Getty Images
Испанская "Барселона" решила не продавать французского вингера Усмана Дембеле по окончании сезона

Об этом сообщает Sport.es .

"Барса" намерена дать Дембеле последний шанс проявить себя, как только он окончательно восстановится после повреждения подколенного сухожилия.

В текущем сезоне Усман Дембеле провел за "Барселону" 9 матчей во всех турнирах, где забил один мяч. 22-летний француз переехал в Испанию в 2017 году с дортмундской "Боруссии", по 125 млн евро.

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