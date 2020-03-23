Минздрав подтвердил второе заражение коронавирусом на Тернопольщине

23 марта, 2020, 21:50

В Тернопольской области лабораторно подтвердили второй случай заражения коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает в Facebook ГУ "Тернопольский ОЛЦ МЗ Украины".

"В 20 ч. 10 мин. 23.03.2020 года в результате исследования методом ПЦР обнаружены фрагменты РНК вируса SARS-CoV-2. То есть, лабораторно подтвержден второй в Тернопольской области случай COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, оба пациента заболели одновременно и перед этим посещали одни похороны.

"Согласно данным эпиданамнеза оба мужчины находились на похоронах в одном населенном пункте. Заболели одновременно. Что свидетельствует об одномоментном заражении и наличии общего источника инфекции. Рекомендуем людям, которые контактировали с заболевшими самоизолироваться, сообщить своему врачу", - говорится в сообщении.

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В Минздраве подчеркнули необходимость придерживаться карантинных правил.

"Это событие еще раз подтверждает необходимость соблюдения рекомендаций по предотвращению скопления людей, близкого контакта. Напоминаем, что близкий контакт - это пребывание на расстоянии менее 1,5 м друг от друга в течение 15 минут", - отметили в Минздраве.

Напомним, ранее из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации ввели в Харьковской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Донецкой, Тернопольской, Черкасской , Киевской областях и в Киеве.