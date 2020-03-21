В Харьковской области ввели режим чрезвычайной ситуации

21 марта, 2020, 17:11

Харьковская областная государственная администрация ввела режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса

Об этом сообщает Укринформ.

Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что состояние ЧС введено по итогам заседания областной комиссии по техногенно-экологической безопасности.

"В связи с тем, что у жительницы Харькова, которая сейчас находится в Киеве, был подтвержден коронавирус, предлагается ввести сегодня режим чрезвычайной ситуации в регионе", - сказал Кучер.

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По его словам готовится соответствующее распоряжение.

У 37-летней жительницы Харькова 20 марта вечером лабораторно подтверждено инфицирование коронавирусом. Женщина после возвращения из Франции находится все время в Киеве. Позже стало известно, что она является женой заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача, который после возвращения из-за границы ходил на работу, а потом заболел.