Правительство ввело режим чрезвычайной ситуации еще в трех областях

23 марта, 2020, 16:58

Кабинет министров Украины собрался на внеочередное заседание в связи с распространением коронавируса COVID-19

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

Во время заседания правительство распространило режим чрезвычайной ситуации еще на 3 области.

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"Кабмин собрался на внеочередное заседание. Приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19. Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС. Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 9 областях" , - написал Шмыгаль.