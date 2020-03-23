Правительство ввело режим чрезвычайной ситуации еще в трех областях
23 марта, 2020, 16:58
Кабинет министров Украины собрался на внеочередное заседание в связи с распространением коронавируса COVID-19
Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.
Во время заседания правительство распространило режим чрезвычайной ситуации еще на 3 области.
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"Кабмин собрался на внеочередное заседание. Приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19. Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС. Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 9 областях" , - написал Шмыгаль.
- Напомним, ранее из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации ввели в Харьковской , Днепропетровской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Киевской областях и в Киеве.
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