Греция вводит комендантский час из-коронавируса: выход из дома надо объяснять

23 марта, 2020, 11:54

Греция вводит комендантский час после резкого роста заболеваемости коронавирусом

Об этом сообщает Reuters .

С утра понедельника, 23 марта, движение в стране будет ограничено, за редкими исключениями. На улице будут допускаться только те, кто идет на работу или возвращается с работы, делает покупки в магазине или покупает лекарства, посещает врача.

"Возможно, это последний шаг, который должен быть сделан быстро ... Мы не должны доходить до того момента, когда нам придется выбирать, кто живет, а кто умирает", - заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис.

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В воскресенье, 22 марта, Греция подтвердила 94 новых случая заболевания. Это был самый большой скачок в течение одного дня, в результате чего общее число случаев заболевания увеличилось до 624.

Ссылаясь на Италию, которая в субботу сообщила о почти 800 новых смертельных случая, Мицотакис сказал, что его долг - "не допустить, чтобы такая трагедия обрушилась на Грецию".

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Ранее власти Греции приказала закрыть гостиницы по всей стране до 30 апреля, усилив меры по предотвращению распространения респираторного заболевания COVID-19.

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