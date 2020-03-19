Сингапур ввел штраф в $10 тысяч за первое нарушение режима самоизоляции

19 марта, 2020, 16:03

Жителей Сингапура будут штрафовать на $10 тысяч за первое нарушение режима двухнедельной самоизоляции. Наказание также может предусматривать тюремное заключение на срок до 6 месяцев

Такие меры будут применяться к людям, которым было отправлено сообщение о необходимости находиться дома (Stay-Home Notice), говорится на сайте правительства Сингапура.

В инструкции отмечается, что подобное сообщение не является предписанием о карантине (он обязывает иметь отдельную комнату и туалет для зараженных), однако люди, которые находятся в самоизоляции, не должны покидать свои дома в течение 14 дней.

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Сингапурцы, которые получили Stay-Home Notice, также обязаны вести учет лиц, с которыми они общались в течение периода пребывания дома; минимизировать контакты с посторонними, тщательно отслеживать наличие у себя симптомов коронавирусной инфекции, а также соблюдать личную гигиену.

Повторное нарушение режима самоизоляции повлечет наложение штрафа в размере до $20 тысяч и/или тюремное заключение на срок до 12 месяцев.

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Кроме того, для людей, которые нарушили Stay-Home Notice и не являются гражданами Сингапура, может быть запрещено повторно въезжать в страну, отозвано разрешение на работу или учебу.

Самоизолироваться на двухнедельный период обяжут всех прибывающих в Сингапур, пишет издание South China Morning Post.