 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСингапур ввел штраф в $10 тысяч за первое нарушение режима самоизоляции

Сингапур ввел штраф в $10 тысяч за первое нарушение режима самоизоляции

Жителей Сингапура будут штрафовать на $10 тысяч за первое нарушение режима двухнедельной самоизоляции. Наказание также может предусматривать тюремное заключение на срок до 6 месяцев

Такие меры будут применяться к людям, которым было отправлено сообщение о необходимости находиться дома (Stay-Home Notice), говорится на сайте правительства Сингапура.

В инструкции отмечается, что подобное сообщение не является предписанием о карантине (он обязывает иметь отдельную комнату и туалет для зараженных), однако люди, которые находятся в самоизоляции, не должны покидать свои дома в течение 14 дней.

Читайте также: "Эту войну нельзя выиграть иначе": в Албании запрещают почти весь транспорт и блокируют центральные трассы

Сингапурцы, которые получили Stay-Home Notice, также обязаны вести учет лиц, с которыми они общались в течение периода пребывания дома; минимизировать контакты с посторонними, тщательно отслеживать наличие у себя симптомов коронавирусной инфекции, а также соблюдать личную гигиену.

Повторное нарушение режима самоизоляции повлечет наложение штрафа в размере до $20 тысяч и/или тюремное заключение на срок до 12 месяцев.

Читайте также: Власти Чили объявила о введении "состояния катастрофы" из-за коронавируса и выводят на улицы армию

Кроме того, для людей, которые нарушили Stay-Home Notice и не являются гражданами Сингапура, может быть запрещено повторно въезжать в страну, отозвано разрешение на работу или учебу.

Самоизолироваться на двухнедельный период обяжут всех прибывающих в Сингапур, пишет издание South China Morning Post.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 марта, 2020 четверг

больше новостей

19 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать