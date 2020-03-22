 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПри помощи "вагнеровцев" Россия собиралась поставить во главе Ливии сына Каддафи - Bloomberg

При помощи "вагнеровцев" Россия собиралась поставить во главе Ливии сына Каддафи - Bloomberg

Сейф-аль-Ислам Каддафи
фото: newsweek.com
Россия хотела восстановить в Ливии режим Каддафи и привести к власти сына бывшего диктатора Муаммара Каддафи Сейф-аль-Ислама Каддафи

Об этом говорится в опубликованной 20 марта 2020 года на сайте агентства Bloomberg статьи Самер Аль-Атруша "Как провалился план России по восстановлению режима Каддафи в Ливии" , рассказывает Еспресо.TV.

Как отмечается, в апреле 2019 года два представителя российских спецслужб встретились с Сейф-аль-Исламом Каддафи. Записи их беседы удалось получить после задержания этих агентов в Триполи.

Эти мужчины проводили в Ливии якобы социологический опрос, согласно заранее сфальсифицированным итогам которых местные жители якобы "стремятся к восстановлению" режима Каддафи в стране. Также гости из России считали Сейф-аль-Ислама "самым популярным политиком в Ливии" и пытались вмешаться в ливийские выборы.

Сделать ставку на сына Каддафи-младшего российского руководству, как отмечает автор материала, предложил теневой глава ЧВК "Вагнера", бывший повар Путина Евгений Пригожин, который в последнее время развернул на африканском континенте активную деятельность, в т.ч. в Ливии

  • Как заявил в эфире Еспресо.TV сирийский эксперт Абу-Ибрагим, на гражданскую войну в Ливии следует смотреть сквозь призму перспектив разработки местных залежей природного газа .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

22 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать