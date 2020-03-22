При помощи "вагнеровцев" Россия собиралась поставить во главе Ливии сына Каддафи - Bloomberg

22 марта, 2020, 22:45

Россия хотела восстановить в Ливии режим Каддафи и привести к власти сына бывшего диктатора Муаммара Каддафи Сейф-аль-Ислама Каддафи

Об этом говорится в опубликованной 20 марта 2020 года на сайте агентства Bloomberg статьи Самер Аль-Атруша "Как провалился план России по восстановлению режима Каддафи в Ливии" , рассказывает Еспресо.TV.

Как отмечается, в апреле 2019 года два представителя российских спецслужб встретились с Сейф-аль-Исламом Каддафи. Записи их беседы удалось получить после задержания этих агентов в Триполи.

Эти мужчины проводили в Ливии якобы социологический опрос, согласно заранее сфальсифицированным итогам которых местные жители якобы "стремятся к восстановлению" режима Каддафи в стране. Также гости из России считали Сейф-аль-Ислама "самым популярным политиком в Ливии" и пытались вмешаться в ливийские выборы.

Сделать ставку на сына Каддафи-младшего российского руководству, как отмечает автор материала, предложил теневой глава ЧВК "Вагнера", бывший повар Путина Евгений Пригожин, который в последнее время развернул на африканском континенте активную деятельность, в т.ч. в Ливии