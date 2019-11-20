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Espreso.tvМирЧВК "Вагнера" вытесняет другие военные компании в Африке, - СМИ

ЧВК "Вагнера" вытесняет другие военные компании в Африке, - СМИ


фото: ssu.gov.ua
В Мозамбике африканские частные военные компании потеряли контракты из-за российских наемников Вагнера

Об этом сообщает The Moscow Times.

Представители военных подрядчиков Black Hawk и OAM рассказали, что они представили "сильные" предложения для участия в отборе на работу в Мозамбике, который они знают "как свои пять пальцев".

Но их предложения были отклонены в пользу российской ЧВК "Вагнера", которой владеет Евгений Пригожин, бизнесмен с тесными связями в Кремле.

Африканские наемники признали, что они не могли конкурировать с низкими затратами "Вагнера" и политическими связями. Но они выразили сомнение в способности ЧПК "Вагнера" работать в Мозамбике, поскольку российские военные специалисты не знают ни местности, ни местной политики.

По данным руководителя московского казачьего общества Евгения Шабаева, бойцы ЧВК "Вагнера" получают $1800-4700 в месяц.

По данным The Moscow Times, в сентябре 2019 года около 200 российских наемников из ЧВК Вагнера прибыли в столицу Мозамбика Мапуту.

С момента прибытия они борются с повстанческим движением, связанным с "Исламским государством", в регионе Кабо-Дельгадо. Во время одного из рейдов вагнеровцы попали в засаду, потеряв 5 бойцов.

В одном из беднейших районов Мозамбика находятся газовые месторождения.

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