ЧВК "Вагнера" вытесняет другие военные компании в Африке, - СМИ
Об этом сообщает The Moscow Times.
Представители военных подрядчиков Black Hawk и OAM рассказали, что они представили "сильные" предложения для участия в отборе на работу в Мозамбике, который они знают "как свои пять пальцев".
Но их предложения были отклонены в пользу российской ЧВК "Вагнера", которой владеет Евгений Пригожин, бизнесмен с тесными связями в Кремле.
Африканские наемники признали, что они не могли конкурировать с низкими затратами "Вагнера" и политическими связями. Но они выразили сомнение в способности ЧПК "Вагнера" работать в Мозамбике, поскольку российские военные специалисты не знают ни местности, ни местной политики.
По данным руководителя московского казачьего общества Евгения Шабаева, бойцы ЧВК "Вагнера" получают $1800-4700 в месяц.
По данным The Moscow Times, в сентябре 2019 года около 200 российских наемников из ЧВК Вагнера прибыли в столицу Мозамбика Мапуту.
С момента прибытия они борются с повстанческим движением, связанным с "Исламским государством", в регионе Кабо-Дельгадо. Во время одного из рейдов вагнеровцы попали в засаду, потеряв 5 бойцов.
В одном из беднейших районов Мозамбика находятся газовые месторождения.
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