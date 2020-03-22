Ермак приобрел Mercedes за 3 млн грн

22 марта, 2020, 09:47

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 11 марта 2020 г. приобрел автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 выпуска) в ООО "Автомобильный дом Украина-Мерседес Бенц" за 2 млн 972 тыс. 776 грн

Соответствующее сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии он внес 20 марта в Единый государственный реестр деклараций, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интефакс-Украина.

Ермак также потратил на оплату услуг при приобретении автомобиля 106 тыс. 752 грн, и на оплату сбора при приобретении права собственности на легковые автомобили - 123 тыс. 865 грн.

В общем, на покупку автомобиля глава ОП потратил 3 млн 203 тыс. 393 грн.

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Как сообщалось, согласно поданной 14 февраля декларации, Ермак в 2019 году получил 255 тыс. 859 грн дохода от предпринимательской деятельности по основному месту работы в адвокатском объединении "Международная юридическая компания" и ООО "Международная юридическая компания", где является директором. .

Глава ОП хранит наличными $347 тыс. и EUR50 тыс. В него размещено 26 тыс. 803 грн в "ОТП Банке". Он занял в прошлом году 1 млн 380 тыс. 660 грн, в принадлежащем ему ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп", которое с 2016 года имеет перед Ермаком две задолженности по договорам на 4,98 млн грн и 3 млн 334 тыс. 218 грн. В 2006 году он взял кредит в "Альфа-Банке" на 1 млн 262,5 тыс. грн.

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С 2005 года Ермак владеет квартирой в Киеве площадью 107,8 кв. м, стоимость которой на момент приобретения составляла 3 млн 535 тыс грн. С августа 2015 года он пользуется автомобилем Toyota Camry, который не находится в его собственности.

В 2019 г. ему принадлежали доли в адвокатском объединении "Международная юридическая компания", нескольких компаниях, которые занимаются распространением и производством кино- и видеофильмов, ТВ-программ, фармацевтикой, производством и оптовой торговлей компьютерами и периферийным оборудованием.

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