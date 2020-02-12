Новый глава Офиса президента Зеленского. 10 фактов из жизни Андрея Ермака

12 февраля, 2020, 17:52

Дмитрий Добрый

Последние месяцы Андрей Борисович Ермак все чаще появлялся рядом с Владимиром Зеленским во время поездок президента как в Украине, так и за рубежом. Начав помощником главы государства по международным вопросам, он постепенно оттеснил Андрея Богдана. 11 февраля 2020 года Андрей Ермак был назначен главой Офиса прехидента

Мы подготовили подборку из 10 основных моментов жизни и деятельности нового шефа президентской канцелярии

1. Киноадвокат и кинопродюсер

Зеленский и Ермак познакомились еще во времена работы в индустрии кино. Несмотря на диплом юриста от Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и успешную адвокатскую практику Андрей Борисович в двухтысячных занялся созданием художественных фильмов. Для себя, для души. Имя в мире кино он получил не за счет лент собственного производства, а защищая интересы известных представителей отрасли.

"Международная юридическая компания" Ермака 16 лет предоставляет услуги в сфере защиты прав интеллектуальной собственности и авторского права. Эта компания одной из первых начала юридически сопровождать телеканалы и медийные группы. Среди клиентов - Интер Медиа Групп, Disney, Pixar, Universal ", - пишет Liga.net о главной его фирме.

Среди ведущих клиентов нового шефа ОПГ был и "Квартал-95" Зеленского.

С кассовой точки зрения судьба продюссированных Ермаком лент "Сквот32", "Правило боя", украинский-словацкой "Границы" сложилась непросто. Скажем, приветливо принята на фестивалях в Карловых Варах и в Чикаго "Граница" заработала на иностранном рынке $2 млн, а в Украине только $46 тыс.

2. Работал с "регионалом" Тедеевым

Как и другие наиболее яркие представители близкого окружения президента Зеленского, свою карьеру в большой политике Ермак начинал с Партией регионов. Согласно базе данных "Посипаки", человек именно с такими данными числился помощником народного депутата Эльбруса Сослановича Тедеева на общественных началах в течение целых трех парламентских созывов (V, VI, VII), а это ни много, ни мало 8 с половиной лет - с мая 2006 года по ноябрь 2014-го. То есть, во время Революции Достоинства и в начале российского вооруженного вторжения он тоже сотрудничал с ПР.

Коллаж "новостной". Заметьте - Тедеев с георгиевской лентой

Следует помнить и то, что осетин Тедеев во фракции "регионалов" выполнял довольно специфическую роль: как заслуженный мастер спорта по борьбе, которого в свое время пригласил в Украину земляк Борис Савлохов (он же криминальный авторитет "Солоха"), помогал блокировать или наоборот разблокировать трибуну ВР. Законодательной деятельностью особо не занимался. Харьковские соглашения, "диктаторские законы" и т.п., конечно же, голосовал.

3. "Погибший" на фронте брат. Скандал с Госдепом

Осенью Конгресс США обнародовал подробности общения Ермака и советника президента, футуролога Игоря Новикова с бывшим спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером и временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором. Они виделись 14 сентября. По словам Тейлора, а это он является первоисточником данного заявления, Ермак и Новиков назвали лично Петра Порошенко виновным в гибели и ранении их братьев в войне на востоке:

"... И господин Ермак, и господин Новиков вынули свои мобильные телефоны и показали фотографии родственников. Один был братом, и один был двоюродным братом, которого убили или ранили на востоке. И они показали это Курту и мне. И они сказали:"Порошенко отвечает за это".

В ответ Ермак обвинил внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов в распространении недостоверной информации.

Однако, скандал на этом не закончился. Во время брифинга в Верховной Раде, который состоялся 13 ноября, лейтенант запаса ВСУ Орест Каракевич заявил, что оба упомянутых брать живы.

"Мы провели свое расследование по заявлениям господ Ермака и Новикова, что их родные братья были убиты на Донбассе в результате войны. Я сразу зашел на страницу к Денису Ермаку и обнаружил, что он жив. В частности, 1 ноября этого года запостил фото "Айдара". мы с ним пересекались в 2015 году, в батальоне "Айдар". он там не служил, служил в другом подразделении. Патриотически настроен, к нему нет претензий. Факт - он жив", - заявил Каракевич (цитата по " Еспресо " ).

"Факт в том, что у обоих братья целые и невредимые. Оказывается, что они солгали представителям США на эту тему", - подчеркнул военный.

Позже Новиков лично подтвердил в соцсетях: брат не погиб, произошла ошибка и попросил "Не искать зраду там, где ее нет".

Вместе с тем, если бы не расследование, американские дипломаты так и считали "мертвым" и "раненым" близких родственников нового украинского руководства, обвинявших в этом персонально Порошенко.

"Господин Ермак вводит в заблуждение наших международных партнеров, рассказывая, что в Украине происходит гражданский конфликт. Уважаемые дипломаты посольства США Тейлор и Волкер под присягой в Конгрессе дают показания, что советник президента Украины исповедует идею, что это Украина развязала войну", - прокомментировала ситуацию экс-Министерка по делам ветеранов Ирина Фриз.

В свою очередь политический аналитик Андрей Пионтковский (Вашингтон) прямо обвинил Ермака в распространении тезисов российской пропаганды.

4. Бизнес-связи с элитой РФ: однокурсники и друзья детства Путина

Пытаясь разобраться, почему это вдруг специалист по медиа-праву, пусть даже и с мировым именем, и кинопродюсер стал заниматься урегулированием российско-украинского вооруженного конфликта и, при этом самое главное, почему на это согласилась "та сторона", как ее называет президент, журналисты-расследователи из проекта "Схемы" вышли на довольно интересные материалы. Как выяснилось, партнером Андрея Ермака в украинском бизнесе является Рахамим Эмануилов. Согласно данным системы YouControl, несколько лет назад они были бенефициарами "медийной группы европейского партнерства", которая специализируется на производстве фильмов.

Кроме того, Ермак и Эмануилов остаются бизнес-партнерами в ЗАО "Интерпромфинанс Украина", которое занимается коммерческим консультированием, и ООО "М.Е.П". Одно из них уже заработало 40 млн грн.

В свою очередь, Рахамим Эмануилов является совладельцем компании "Интерпромторг". Эта компания является учредителем "Интерпромбанка", крупнейший акционер которого - член Совета федерации Федерального собрания РФ от Камчатского края Валерий Пономарев. Среди акционеров упомянутого российского банка - Иван Садчиков, которого называют зятем первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько.

Через акционеров "Интерпромбанк" он также причастен к однокурсникам Владимира Путина - Ильгаму Рагимову и Николаю Егорову.

В то же время Ермак не оспаривает факт знакомства с Эмануиловым. И настаивает, что "хозяйственной деятельностью" он с ним не занимался и не занимается и, вообще, говорит он, в последний раз контактировал с этим человеком 10 лет назад и то по телефону.

"Рахамим Эмануилов - старый знакомый моего отца. Они познакомились, когда мой отец работал в Афганистане. Отец работал в посольстве СССР в Афганистане: поехал туда возглавлять команду советских специалистов по профтехобразованию. 20 лет назад, в 1999 году, Рахамим Эмануилов попросил меня помочь ему зарегистрировать компанию на территории Украины, поскольку планировал заниматься консультационной деятельностью по торговле. Я помог ему как юрист. Никакая хозяйственная деятельность через эту компанию в итоге не велась. в последний раз мы общались около десяти лет назад - я поздравил его по телефону с днем рождения", - объясняет чиновник.

5. Партнер Ротенберга?

Телевизионный канал "Прямой" увидел еще одно свидетельство присутствия клана Путина в бизнесовых делах Ермака.

"... Ермак через собственную компанию" Интерпромфинанс-безопасность "имеет общий бизнес с компанией "Сарыч".

Раньше это была украинская компания, которая владела землей в бухте Ласпи, но она перерегистрировалась в России по тамошним законам и сменила владельцев. Год назад ее новыми хозяевами стали люди, приближенные к Аркадию Ротенбергу - другу Путина, строителю Крымского моста и самому токсичному из российских олигархов ", - читаем мы на сайте канала.

Да, речь о тех самых братьях Ротенбергах, с которыми нынешний постоянный правитель РФ в юности занимался самбо и устраивал дебоши, а сейчас совместно "пилит" государственный бюджет.

Владимир Путин и Аркадий Ротенберг

Ермак с упреками по Ротенбергу тоже не согласен.

"Еще задолго до начала войны, я не имел никаких отношений с ООО "Сарыч", как и сейчас не имею, и не несу никакой ответственности за деятельность этого юридического лица или его бенефициаров. Более того, у меня нет связи с ними, и поэтому я все это время не мог закрыть ООО "Интерпромфинанс-безопасность", - говорит он.

6. Новый главный переговорщик украинской власти с Россией

В статусе президентского помощника (с 21 мая 2019 года) Ермак занимался подготовкой двух определяющих, как для Зеленского, так и для Украины, иностранных встреч главы государства - с Дональдом Трампом и с Владимиром Путиным, Эмманюэлем Макроном, Ангелой Меркель под эгидой "Нормандского формата" в Париже . Эксперты осторожно высказываются об итогах каждого из этих визитов, так как ничего существенного Украине они пока не принесли. По крайней мере успешными их назвать никак нельзя, поскольку в Соединенных Штатах наша новая власть оказалась в эпицентре расследований вокруг импичмента Трампа, а в столице Франции украинский президент хоть вроде и не перешел "красных линий" (если отталкиваться от совместного брифинга), но получил на апрель "домашнее задание" в виде подготовки к разведению сил по всей линии фронта, закрепления "особого статуса" ОРДЛО в Конституции и подготовки к местным выборам на оккупированных территориях.

Единственный прорыв в отношениях с Россией произошел пока в плоскости обмена заложниками. Последние два больших обмена - летний и осенний - имели место при непосредственном участии Ермака. Правда Украина потеряла особо ценных свидетелей и обвиняемых в знаковых преступлениях: Цемаха и экс-бойцов "Беркута".

7. Консультации по Сурковым, Козаком и "многими в Администрации Путина"

Также Ермак согласился на тайные переговоры с русскими, истинного содержания которых мы, вероятно, не узнаем никогда. Как и всех их участников.

"Если анализировать эту особу, то он достаточно серьезно интегрирован в российский истеблишмент и общается не только с Козаком. Он общается с Сурковым, он общается с окружающими Суркова очень тесно. Он общается со многими в администрации Путина", - сообщил 16 ноября украинский политик и дипломат Роман Бессмертный в эфире Еспресо.TV.

Тогда еще Суркова не отправили в отставку и он был фигурой №1 на "украинском направлении" Москвы. И в координации террористических организаций "ДНР" - "ЛНР" - также.

При этом гость студии отметил, что в данном случае речь идет не о личной позиции Ермака, а о виконанння ним "поручений Зеленского". Украинские спецслужбы с содержанием этих "поручений" целиком и полностью осведомлены, добавил политик.

"Надо понимать - то, что говорит и озвучивает Ермак, это то, что думает, и то, что делает президент Зеленский. Не разделяйте эти вещи", - подчеркнул Бессмертный.

Эта же информацию подтвердил и киевский политолог Юрий Романенко.

Из упомянутых выше круга лиц Ермак подтвердил только встречи с Козаком.

8. Сопровождал Зеленского в Омане

5 января 2020 президента Украины Владимира Зеленского заметили на побережье Индийского океана в Омане. Несколько электронных изданий разместили фотографии с его семейного отдыха.

Не прошло и нескольких часов, как Офис президента подтвердил, что Зеленский действительно находится в Омане. Якобы для проведения "встреч на высшем уровне". А потом широкой общественности было продемонстрировано фото президента с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршид и министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. В сопровождении Ермака.

Опальный российский политолог, уволенный за нелояльность из Московского государственного института международных отношений (рус. МГИМО) профессор Валерий Соловей, со ссылкой на собственные информированные источники в Кремле заявил, что на самом деле встреча была не только с чиновниками Султаната Оман, а прежде всего с людьми Путина, чем, собственно, и объясняет присутствие там Ермака. И не одна встреча, а несколько. При этом Зеленский был "обходителен", добавил Соловей.

"Нет, мы встречались публично только с теми, кого вы могли видеть на официальных источниках Офиса президента", - сообщил взамен Ермак.

9. "Закрытая" семья

О жене и детях чиновника пока ничего не известно.

Из указанного им в соцсетях можно узнать только о его маме, Любови Ермак (проживает в Брюсселе, Бельгия) и сестре Анастасии.

Он является крестным отцом старшего сына нардепа и ресторатора Николая Тищенко, Даниила.

10. Не сдал налоговую декларацию

Перед назначением на должность Ермак не подал декларацию о доходах и имуществе.

По состоянию на 17:00 среды, 12 февраля, в Едином госреестре все еще нет декларации Ермака Андрея Борисовича.

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко квалифицирует данное обстоятельство не иначе как нарушение антикоррупционного законодательства.

"Такие действия Ермака подпадают под статью 366 Уголовного кодекса Украины и могут караться лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет", - отметил депутат у себя в Facebook.