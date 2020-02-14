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Espreso.tvОбществоВсе пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех

Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех


фото: facebook
Как ложь об Омане превращает Зеленского в марионетку

Сначала они наврали, что шеф на лыжах в Буковеле. Далее оказалось, что в шлепанцах, но в Омане. Далее гурини коммуникаций в ОПУ врали, что это был официальный визит. И только через месяц журналисты проекта "Схемы" Радио Свобода выяснили, что Владимир Зеленский и Андрей Ермак были на курорте одновременно с близким соратником Путина, секретарем Совета Безопасности Российской Федерации, ФСБшником Николаем Патрушевым. Более того, в Киев Шестой возвращался в Киев на борту человека, находящегося под санкционный списку США.

Вместо того, чтобы покаяться наконец за шквал лжи и отмазок, новоиспеченный глава ОПГ Ермак не нашел ничего сказать, что журналисты неконструктивной критикой мешают строить успешную страну. Страну по лекалам Сергея Сивохо и Дмитрия Козака.

У Зеленского и его медийщиков могло быть миллион вариантов, как отмазаться от хотя бы намека на связи со столбами путинского режима: залить ванильное видео маскатського бассейна в Instagram Зеленского, попросить первую леди рассказать о гуманитарных проектах в Омане или купить Саши Дубинский двадцать  пятое авто в обмен на слив записей переговоров Зеленского в Омане с Патрушевым, заранее выхолощенных на компьютерах "1 + 1". Но нет - окружение президента упорно говорит, что все дураки, а они гении стратегии и коммуникации. Вот только "не лох" 42 лет пропустил важный момент - он уже марионетка. Его разыграли как мальчика. Не без помощи людей, которые из мусорных баков попали прямо в социальные лифты "зеленой" команды.

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Сразу хочу разочаровать противников Зеленского - его конца после истории с Оманом так быстро не будет. Слишком сильная еще поддержка президента в обществе, особенно сильные псевдопацифистськие настроения, где скажут: "пусть хоть и с Путиным переспит, лишь бы закончилась война". Слишком сильная коллективная Антонина 35+, которая вне политики и ей откровенно фиолетово на зашквары с Патрушевым - только бы сериал "доступном язык" о любви сельской продавщицы и московского миллиардера вовремя показали на "1 + 1".

Контакты с Патрушевым - это больше тема для узких кругов - журналистов, инвесторов, оппозиции и тех, кто сохранил какую честь и понимание, кто есть кто. Даже получив кусок власти в "зеленой" команде. А не как товарищ Сергей Лещенко, который за зарплату в полмиллиона "Укрзализныци" готов публично заявить, что ФСБшник Патрушев, второй человек после Путина "вообще не влияет" на политику в отношении Украины.

Второе, Зеленский своими действиями в Омане и после него демонстрирует, что он трус. А в ужасе руководители лучший объект, чтобы стать марионеткой. В свое время "пленки Мельниченко" подкосили даже "красного директора" и опытного аппаратчика Леонида Кучму - собственно, после этого ему ничего не оставалось, как согласиться на дружбу с Россией и глубокое укоренение Медведчука и Януковича в тело украинской политики. С такими соратниками как Андрей Ермак у Владимира Зеленского это может занять не несколько лет, а несколько месяцев - ведь новый глава уже обещает невиданное экономическое процветание ОРДЛО, а президент, как попугай повторяет мантры о мире как главном приоритете.

Зеленский сейчас может стать марионеткой, но чьей - это главная интрига. Если информация о каникулах с особенностями ушла от американцев - это Зеленскому и его команде дают сигнал прекратить наконец поиски мира в глазах Путина и заняться наконец работой. Если - от Андрея Богдана, то очевидно, что бывший глава ОПГ очень вовремя соскочил с корабля "Слуги народа" и мы еще увидим этого специалиста в будущих властных конфигурациях. Если от Коломойского - Игорь Валерьевич не простил "ПриватБанк" и дает понять, что Владимир Александрович как искусственный продукт телевизионных технологий - и им же останется. А если росияне - то я бы советовала более или менее здоровому крылу "Слуги народа" прекращать зубоскалить, потому что может дойти до такого, что ради мира их ждет такой же квест, как рандеву со свиньей в первой серии "Черного зеркала". Это самый страшный вариант, потому что в таком случае Зеленский обязательно превратится в носителя "скреп" и проповедника неоСССР и 9 мая, к чему его как раз и побуждают друзья из России и партнеры по КВН.

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Владимир Зеленский очень часто тыкал пальцами у предшественника Петра Порошенко за отдых на Мальдивах, но там была просто поездка инкогнито на море. Оманский зашквар - это сага о лжи, намек на национальную измену и серьезный страх того, что некомпетентность и амбиции, замешанные на агенте влияния Ермаку - убивать гвозди не только в тело Зеленского. Они окончательно убьют нас. И каждый по-своему: кого пулей, кого тем, что надежды на успех проекта "Украина" остается все меньше.

Шестой президент на днях давал интервью, где сказал, что в абсолютно в здравом уме поддержал обвинения двух волонтеров Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, потому что как окажется, что полиция была не права, можно просто извиниться. По иронии судьбы - алиби в Кузьменко и Антоненко оказалось гораздо более достоверным, чем частные самолеты и потенциальное чаепития на баре с Николаем Патрушевым. Ведь в Кузьменко с Антоненко были просто выключены на ночь телефоны, а Зеленский не может дать четкий ответ: имел он тесные контакты с лицом, которое вместе с ФСБ взрывало дома в Москве и травило Александра Литвиненко полонием в Лондоне, или нет?

Мораль проста. Зеленского наконец догнала час Х, времени на реверансы у него нет. Клепки, как показывает практика, тоже. Поэтому или он закрывает рот и ставит вопрос о возвращении ОРДЛО любой ценой на паузу, или гвозди ему в руки убивать не только Россия в моральном смысле. А в буквальном - распят на заборе у ОПГ. Опыт гуманизма, когда в 2014 году Портнов и Арбузов гуманно бежали так, что ломали магнитные рамки, а ныне смеются над страной то в телеграмме, то на ТВ - повторять никто не будет.

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