Ермак умело дирижирует Зеленским, - Бессмертный

20 марта, 2020, 19:23

Об этом он рассказал в эфире программы "Неделя с Марией Гурской", передает Еспресо.TV.

"Консультативный совет - шаг к тому, что Украина начинает подносить патроны России в вопросе отмены санкций. И признавая по факту Россию посредником - какой еще аргумент надо? Я уже не говорю об инициативах подачи воды в Крым. Обратите внимание на "случайное совпадение" трех вещей: подписание в Минске идей консультативного совета, поездка в Москву группы нардепов от "ОПЗЖ" и идея, которая возникла парламентского измерения Нормандского процесса, а это попытка перетянуть в Совет Европы, который это сейчас контролирует, россиян. И третья, о которой неоднократно упоминали - презентация гражданской платформы господином Сивохо. Следующий шаг, это будет после 25-го - предоставление статуса тем, кто воевал против Украины - статуса повстанца. А дальше согласие России на миротворческий контингент, где она будет составлять 100% этого миротворческого контингента ", - заявил Бессмертный .

Он добавил, что на этом этапе закончатся разговоры о возможности Украины выстоять в противодействии в войне с Россией.

"Это делается руками Зеленского, которого ведет полностью за Кремлевскими указаниями Ермак. Зеленский сам не понимает эту ситуацию, а Ермак умело дирижирует им. В большей случае, скажите: зачем зстричатись Ермаку с фракцией? Кто он такой вообще? Он руководитель Офиса, а партию и фракцию возглавлял в свое время Зеленский, как лидер политический. Причем здесь встреча с нардепами? Народные депутаты почему-то бегут на встречу с руководителем Офиса, причем они знают, им говорили, что мандат им дал Зеленский, а не Ермак ", - отметил дипломат.

По его словам, ситуация очень опасна для Украины.