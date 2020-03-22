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Espreso.tvОбщество14 новых случаев COVID-19 обнаружено в Киеве, 1 - во Львове, 1 - на Киевщине

14 новых случаев COVID-19 обнаружено в Киеве, 1 - во Львове, 1 - на Киевщине


фото: Укрінформ
В Центре общественного здоровья МЗ заявили, что 22 марта 14 новых случаев заболевания коронавирусом обнаружено в Киеве, 1 - во Львове, 1 - на Киевщине

Об этом заявила пресс-секретарь ЦОС Валерия Сало, сообщает hromadske.

По ее словам, 14 случаев инфицирования обнаружили в Киеве, 1 - во Львове и 1 - на Киевщине.

Сало также уточнила, что все 14 случаев, выявленных в Киеве - это пассажиры одного самолета, который прилетел из Женевы.

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Она отметила, что все инфицированные в столице вернулись из путешествий в Швеции, Германии, ОАЭ, Испании, трое катались на элитном курорте Куршавель во Франции уже в разгар пандемии

  • Напомним, Министерство здравоохранения заявило, что в Украине по состоянию на 21:00 21 марта зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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