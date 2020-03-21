В Украине уже выявлены 47 случаев коронавируса, - Минздрав

21 марта, 2020, 21:25

Министерство здравоохранения заявило, что в Украине по состоянию на 21:00 21 марта зафиксированы 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19

Об этом сообщает Минздрав в facebook.

По состоянию на 21:00 21 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 18 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская 2, области и м. Киев (2).

Читайте также: В Киеве зафиксированы 7 новых случаев заболевания коронавирус

Также исследования проводят региональные лаборатории, которые обнаружили:

Черновицкая 15

Днепропетровская 2;

Житомирская 1;

Львовская 1;

Киевская обл. 2;

Тернопольская 1;

г. Киев 7, из которых 6 за эти сутки.