В Украине уже выявлены 47 случаев коронавируса, - Минздрав
Об этом сообщает Минздрав в facebook.
По состоянию на 21:00 21 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 18 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская 2, области и м. Киев (2).
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Также исследования проводят региональные лаборатории, которые обнаружили:
Черновицкая 15
Днепропетровская 2;
Житомирская 1;
Львовская 1;
Киевская обл. 2;
Тернопольская 1;
г. Киев 7, из которых 6 за эти сутки.
- Напомним, 21 марта в Белой Церкви Киевской области обнаружены два новых случая заболевания коронавирусом.
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