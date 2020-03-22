 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине количество инфицированных коронавирусом возросло до 63 человек

В Украине количество инфицированных коронавирусом возросло до 63 человек


фото: Укрінформ
На протяжении 22 марта количество инфицированных коронавирусом в Украине возросло до 63 человек

Об этом заявил исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин в эфире телеканала "Украина 24" .

По его словам 22 марта в Украине зафиксировали еще 16 случаев заболевания Covid-19. Таким образом общее количество случаев увеличилось с 47 до 63.

Читайте также: В Киеве зафиксировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом

"По состоянию на данный момент у нас есть 645 подозрений и 63 подтвержденных случая", - сказал Кузин.

  • Напомним, Министерство здравоохранения заявило, что в Украине по состоянию на 21:00 21 марта зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

22 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать