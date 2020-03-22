В Украине количество инфицированных коронавирусом возросло до 63 человек
22 марта, 2020, 21:40
На протяжении 22 марта количество инфицированных коронавирусом в Украине возросло до 63 человек
Об этом заявил исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин в эфире телеканала "Украина 24" .
По его словам 22 марта в Украине зафиксировали еще 16 случаев заболевания Covid-19. Таким образом общее количество случаев увеличилось с 47 до 63.
Читайте также: В Киеве зафиксировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом
"По состоянию на данный момент у нас есть 645 подозрений и 63 подтвержденных случая", - сказал Кузин.
- Напомним, Министерство здравоохранения заявило, что в Украине по состоянию на 21:00 21 марта зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
-
-
14 марта, 2020 10 фактов об украинских добровольцах
-
Читайте также
-
-
-
14 марта, 2020 10 фактов об украинских добровольцах