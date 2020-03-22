В Украине количество инфицированных коронавирусом возросло до 63 человек

22 марта, 2020, 21:40

На протяжении 22 марта количество инфицированных коронавирусом в Украине возросло до 63 человек

Об этом заявил исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин в эфире телеканала "Украина 24" .

По его словам 22 марта в Украине зафиксировали еще 16 случаев заболевания Covid-19. Таким образом общее количество случаев увеличилось с 47 до 63.

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"По состоянию на данный момент у нас есть 645 подозрений и 63 подтвержденных случая", - сказал Кузин.

Напомним, Министерство здравоохранения заявило, что в Украине по состоянию на 21:00 21 марта зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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