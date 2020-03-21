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Espreso.tvОбществоВ Калуше не будут работать рынки

В Калуше не будут работать рынки


фото: wikimapia.org
20 марта 2020 года в Калуше, втором по величине городе Ивано-Франковской области, состоялось заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором приняли решение о прекращении работы всех рынков на территории Калушского ОТГ

Рынки не будут работать с субботы, 21 марта, и до 3 апреля или до принятия других решений комиссией, информирует Еспресо.TV со ссылкой на местный портал Окна .

16 марта в Калуше решили прекратить работу всех рынков, кроме продуктовых. И уже тогда речь шла о том, что это решение могут пересмотреть, ведь на утренниках обычно большое скопление людей и как следствие - растет угроза распространения коронавирусной инфекции.

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Также комиссия поручила управлению экономического развития города совместно с Калушской центральной районной больницей обеспечить перевозку медработников в больницу за счет средств программы социальной защиты, предусмотренных на возмещение перевозчикам за перевозку льготных категорий граждан.

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Ранее наибольшее скопление людей журналисты зафиксировали на городском рынке, у банков и на автобусных остановках.

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