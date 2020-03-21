В Калуше не будут работать рынки
Рынки не будут работать с субботы, 21 марта, и до 3 апреля или до принятия других решений комиссией, информирует Еспресо.TV со ссылкой на местный портал Окна .
16 марта в Калуше решили прекратить работу всех рынков, кроме продуктовых. И уже тогда речь шла о том, что это решение могут пересмотреть, ведь на утренниках обычно большое скопление людей и как следствие - растет угроза распространения коронавирусной инфекции.
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Также комиссия поручила управлению экономического развития города совместно с Калушской центральной районной больницей обеспечить перевозку медработников в больницу за счет средств программы социальной защиты, предусмотренных на возмещение перевозчикам за перевозку льготных категорий граждан.
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Ранее наибольшее скопление людей журналисты зафиксировали на городском рынке, у банков и на автобусных остановках.
- Напомним, власти Ивано-Франковска просит ввести в Украине чрезвычайное положение .
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