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Espreso.tvОбществоВ четырех селах на Буковине, где больше всего больных, полностью запретили передвижение ночью

В четырех селах на Буковине, где больше всего больных, полностью запретили передвижение ночью

В селах Брусника, Топоривци, Колинковцы и Грозинцы Черновицкой области с 22:00 до 08:00 полностью запретили любое движение пешеходов и транспортных средств

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Черновицкой области, передает Еспресо.TV .

"Из-за угрозы возможного распространения коронавирусной инфекции областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила признать зонами карантина села Брусника Кицманского района, Топоривци Новоселицкого района, Колинковцы и Грозинцы Хотинского района. С 22:00 до 08:00 часов в пределах указанных населенных пунктов запрещено любое передвижение граждан и транспортных средств ", - говорится в сообщении.

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Проезд через карантинные посты разрешено только транспортным средствам аварийных и экстренных служб, мобильной и стационарной связи, банковских учреждений, страховых компаний, почтовой связи и адресной доставки, а также автомобили, перевозящие продукты питания, товары первой необходимости, лекарственные средства, топливо.

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