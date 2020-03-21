В Черновцах ввели масочный режим и круглосуточный комендатський час для детей
Об этом городской голова Алексей Каспрук сообщил в прямом эфире на своей странице, передает Еспресо.TV со ссылкой на Molbuk .
"Принято решение о введении обязательного масочного режима на тех объектах, которые остались работать. То есть, в понедельник мы будем контролировать. Хочу напомнить, что согласно законодательству, решения органов местного самоуправления, государственных органов власти является обязательным для исполнения. и за нарушение этих требований является административная и уголовная ответственность ", - сказал мэр Черновцов.
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Он сказал, что власть будет контролировать, чтобы на действующих рынках и супермаркетах и других объектах, которые сейчас работают, не допускали посетителей, которые не носят средства индивидуальной защиты.
"То есть, маски любые: самодельные, куплены. Есть немного времени подготовиться. Понимаю, что сейчас будет огромное количество вопросов - где эти маски взять? Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить черновчан этими средствами защиты", - сообщил Каспрук.
"Но повторюсь еще раз - ваше здоровье и здоровье ваших окружающих должны защищать, в первую очередь, вы сами. Маску можно сделать из любых подручных материалов. Из нескольких слоев старой футболки. Это для человека, у которого есть две руки, игла и нить - это буквально полчаса-час работы ", - добавил миьский голова.
По словам чиновника, сейчас городские власти ведут переговоры с местными предпринимателями легкой промышленности, начинают пошив масок.
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Кроме того, запрещена появление в городе детей до 14 лет без сопровождения взрослых.
"Ребенок может выходить из дома только с важной целью. Например, посещение врача. Не для того, чтобы погулять и поиграть с ребятами в футбол", - заявил Каспрук.
По его словам, вероятность заражения очень высока и это следует учитывать. С понедельника также будет приостановлено строительные и ремонтные работы, исключая аварийных объектов и объектов инфраструктуры.
Также мэр пообещал контролировать, чтобы в магазины и аптеки запускались люди только в средствах индивидуальной защиты.
- Напомним, сейчас самый высокий показатель заболеваемости и смертности от Covid-19 фиксируется именно на Буковине .
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