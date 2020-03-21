Порошенко объяснил, как спасти экономику МВФ, отечественное производство, отказ от налоговых экспериментов и популизма

21 марта, 2020, 11:02

Украинская экономика, находящаяся в глубоком кризисе, немедленно требует от власти очень конкретных шагов - это, в частности, возобновление сотрудничества с МВФ, государственная поддержка отраслей, которые создают наибольшее количество рабочих мест, отказ от налоговых "новаций" монобольшинства, популистских решений и попыток окончательно доразвалить все из-за введения чрезвычайного положения

Об этом в своем видеообращении заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко , передает Еспресо.TV .

"Хотел бы поговорить об экономике. Еще до коронавируса ее поразила бацилла дилетантизма и некомпетентности. За неполный год слуги профукали все, что народ выстрадал и заработал за пять лет, потом и кровью преодолевая экономические последствия российской агрессии. Еще до коронавируса пошла в глубокое пике промышленность. Еще до коронавируса после 49 месяцев непрерывного роста покатился вниз ВВП. Еще до коронавируса посыпался бюджет. Еще до коронавируса не смогли вовремя провести индексацию пенсий украинским пенсионерам. А теперь на все эти внутренние "достижения" новых лиц накладывается влияние мировой рецессии ", - анализирует Порошенко.

Прежде всего Украина жизненно важно немедленно возобновить сотрудничество с МВФ, отмечает пятый президент.

"Это финансово-кислородная подушка даст запас прочности. Фонд не выдвигает сейчас никаких обременительных условий для украинцев. Главное требование Фонда касается только двух людей: лично президента и его давнего бизнес-партнера и покровителя. Еще осенью прошлого года Украина могла бы получить поддержку и не допустить падения экономики - если бы власть приняла закон, гарантирующий невозврат Приватбанка его бывшим владельцам ", - напомнил Порошенко.

"Возобновление сотрудничества с МВФ откроет путь к получению макрофинансовой помощи от Европейского Союза, кредита Всемирного банка - ключевого нашего партнера. По предварительной информации, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, другие международные финансовые институты готовы к выделению дополнительных средств для Украины. и программу с МВФ можно увеличить еще на $ 1,5-2 млрд, которые как воздух нужны Украине ", - отметил Петр Порошенко .

"Для поддержания финансовой стабильности важно сохранить независимость Нацбанка. Курсовая политика должна быть прогнозируемой и сбалансированной. Золото-валютные резервы, которые накопчени за предыдущие годы, позволяют не допустить стремительного обвала гривны и дают возможность сдерживать инфляцию", - уверен лидер «Европейской солидарности".

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"Следует определить несколько отраслей, в которых задействован самый длинный цепочку украинского производства, которые гарантируют наибольшее количество рабочих мест - и найти способы их поддержки. Предложения у нас есть и готовы", - сообщил Порошенко.

"Правительство должно стимулировать экспорт и рабочие места на предприятиях, его производят. Но еще до коронавируса и впервые с 2015 года, к сожалению, возобновились задержки с возмещением предприятиям НДС. Они вымывают оборотные средства предприятий, только углубляет падение экономики. Эту практику следует подавить в зародыше ", - убежден Порошенко.

Он также считает, что для стимулирования внутреннего производства и сохранения рабочих мест надо сохранить инфраструктурные проекты, такие как дорожное строительство или обновление подвижного состава отечественными вагонами.

"Государственный оборонный заказ, к сожалению, так и не принято на сегодня. И мы требуем утвердить как можно быстрее, потому что оно обеспечит рабочими местами оборонку и укрепит обороноспособность государства", - напомнил Порошенко.

Он призвал защитить бизнес от пагубных налоговых новаций, таких, которые были приняты монобильшистю прошлого года.

"Вместо этого предлагаем вернуться к идее налога на выведен капитал, который должен стать мощным стимулом для инвестиций в производство и создание новых рабочих мест", - напомнил Порошенко.

Он предостерег власти от популистских идей, которые углубят финансовую нестабильность и кризисные явления.

"Только ответственными решениями удержим экономику на плаву. Только так можно рассчитывать на реализацию ключевых социальных программ. И хорошо, что правительство услышало наше требование об индексации пенсий, которую обещает таки запустить с мая. Ловлю на слове", - предупредил Порошенко.

Он также предостерег Зеленского от внедрения в Украине чрезвычайного положения, которое вряд ли остановит распространение коронавируса, но окончательно уничтожит экономику и бизнес.

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"Чрезвычайное положение - это комендантский час, цензура, продовольственные карточки - вряд ли уже остановит вирус. А вот экономику - положит окончательно, доведет до состояния клинической смерти. И у нас в конце концов не хватит ресурсов на борьбу с корона- и другими вирусами, на зарплаты, пенсии и тому подобное. А власти у этого президента и так достаточно - гораздо больше, чем у любого из предшественников ", - отметил Петр Порошенко .