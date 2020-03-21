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Espreso.tvСпортЧемпионат мира по хоккею отменили из-за пандемии

Чемпионат мира по хоккею отменили из-за пандемии


фото: Getty Images
Из-за пандемии коронавируса отменили чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии

Об этом сообщает Международная федерация хоккея.

Соответствующее решение принято советом организации в связи с пандемией коронавируса.

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Турнир должен был состояться в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая 2020 года.

Отмечается, что у организации нет возможности перенести ЧМ-2020 из Швейцарии в другую страну.

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