В Германии резко возросло количество заражений коронавирусом - почти на 3 тысячи в сутки

20 марта, 2020, 12:58

За сутки в Германии в Институт Роберта Коха (IRK) поступили данные о 2890 новых случаев инфицирования коронавирусом

Об этом сказал президент научного учреждения Лотар Вилер, сообщает Укринформ.

"В Германии по состоянию на 00.00 ч 20 марта подтверждено 13957 случаев инфицирования, это на 2890 больше, чем накануне; зафиксировано 31 смерти, на 11 больше, чем сутки назад", - сказал Вилер.

Средний уровень заболеваемости по ФРГ составляет 17 на 100 тысяч. Но этот показатель различается по регионам.

Читайте также: Коронавирус: Бавария впервые в истории объявила себя зоной катастрофы

По словам профессора, основной задачей является замедлить продвижение заболевания и обеспечить время для подготовки мест в больницах. Сейчас в Германии есть 28 тыс. коек с ИВЛ, поставлена задача как минимум удвоить их количество.

Президент IRK считает, что госпитализировать больного коронавирусом есть смысл тогда, когда у человека есть проблемы с дыханием. С легкими симптомами надо оставаться дома.

Читайте также: Немецкий институт: пандемия коронавируса может длиться 2 года

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на вечер 19 марта превысило 244 тыс. человек. На планете более 170 стран и территорий, где обнаружили вирус - среди них и Украина.

Более 86 тыс. человек во всем мире уже вылечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 10 тыс.