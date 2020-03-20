В Германии резко возросло количество заражений коронавирусом - почти на 3 тысячи в сутки
Об этом сказал президент научного учреждения Лотар Вилер, сообщает Укринформ.
"В Германии по состоянию на 00.00 ч 20 марта подтверждено 13957 случаев инфицирования, это на 2890 больше, чем накануне; зафиксировано 31 смерти, на 11 больше, чем сутки назад", - сказал Вилер.
Средний уровень заболеваемости по ФРГ составляет 17 на 100 тысяч. Но этот показатель различается по регионам.
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По словам профессора, основной задачей является замедлить продвижение заболевания и обеспечить время для подготовки мест в больницах. Сейчас в Германии есть 28 тыс. коек с ИВЛ, поставлена задача как минимум удвоить их количество.
Президент IRK считает, что госпитализировать больного коронавирусом есть смысл тогда, когда у человека есть проблемы с дыханием. С легкими симптомами надо оставаться дома.
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Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на вечер 19 марта превысило 244 тыс. человек. На планете более 170 стран и территорий, где обнаружили вирус - среди них и Украина.
Более 86 тыс. человек во всем мире уже вылечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 10 тыс.
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