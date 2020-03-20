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Espreso.tvОбществоОт коронавируса в мире умерли уже более 10 тыс. человек, подтверждено 244,5 тыс. заражений

От коронавируса в мире умерли уже более 10 тыс. человек, подтверждено 244,5 тыс. заражений


фото: Reuters
По состоянию на пятницу, 20 марта, от коронавируса Covid-19 в мире умерли уже 10 031 человек, общее количество инфицированных достигло 244 523 человек

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

На материковой части Китая зафиксировано 81199 зараженных и 3252 умерших, в Италии - 41035 заражений и 3405 умерших.

18407 зараженных и 1284 умерших зафиксировано в Иране, 18077 зараженных и 833 умерших - в Испании, 15320 зараженных и 44 умерших - в Германии, 14 250 зараженных и 205 умерших - в США, 11 010 зараженных и 372 умерших - во Франции, 8652 зараженных и 94 умерших - в Южной Корее, 40164 зараженных и 43 умерших - в Швейцарии, 2716 зараженных и 138 умерших - в Великобритании, 2468 зараженных и 77 умерших - в Нидерландах.

В Украине зафиксировано 26 случаев заражения, 3 из которых - летальные.

В то же время во всем мире 86031 человек выздоровел после заражения коронавирусом.

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