Коронавирус: Бавария впервые в истории объявила себя зоной катастрофы

16 марта, 2020, 18:17

Из-за распространения коронавируса Бавария впервые за свою современную историю объявлена зоной катастрофы

Об этом сообщает DW.

Как сообщается, со вторника будут закрыты бары, кинотеатры и бассейны, а со среды также магазины, которые не предоставляют основных услуг. Также будут закрыты спортивные поля и игровые площадки. Кроме того, местные выборы в Баварии, которые должны состояться через две недели, будут проведены путем голосования по почте.

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В то же время, магазины по продаже продуктов питания и товаров первой необходимости, аптеки, АЗС, банки могут оставаться открытыми.

На сегодня в Баварии подтверждено 1034 случая заболевания коронавирусом.